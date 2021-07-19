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Freni boşalan minibüs apartmana çarptı

İzmir'de park halindeyken freni boşalan servis minibüsü, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartmana çarparak asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın çarptığı dairede oturanlar büyük korku yaşadı.

Güncellenme: 07:24, 19/07/2021
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Kaza saat 23.30 sıralarında Çiğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuştan aşağıya doğru kontrolsüz şekilde giden servis minibüsü, yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak bir apartmanın duvarına çarptı.

Servis minibüsü asılı kalırken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı apartmanda oturanlar sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı. Servis minibüsü ve apartmanda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

izmir kaza
Yayınlanma Tarihi:07:05,