Fuat Oktay: Atatürk’e yapılan saygısızlığı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin ders kitabından Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesine ilişkin, "Atatürk'e ve O'nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Rum kesiminin kararına sert tepki gösteren Oktay, “GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatırım. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve O’nun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık esasen Rumların Ada’daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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