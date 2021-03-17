Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen ‘Ülke Strateji Diyaloğu Türkiye Toplantısı’na katıldı.

Oktay, Türkiye’nin corona virüsü salgınından tüm dünyayla birlikte etkilendiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, sağlık, sosyal güvenlik, dijitalleşme ve üretim de dahil olmak üzere her alanda ekonomimizin refahı ve direncine katkı sağlayan benzersiz bir başarı öyküsü yazdı ve pandemiyle mücadelede dünyaya rol model oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin salgın sürecinde birçok alanda olumlu bir görünüm çizdiğini bildiren Oktay, “Milyonlarca işletmeyi ve hane halkını destekleyen ekonomik istikrar kalkanı paketimizle 2020’de yüzde 1,8 büyüme yakaladık. Bu, bizi G20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biri yapıyor. Çin ile Türkiye pozitif büyüme yaşarken, gelişmiş ekonomiler önemli ölçüde küçüldü” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ ALTERNATİF ÜRETİM MERKEZİ OLACAK”

İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomik Reform Paketi’nden bilgi geren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yatırım ortamını ve öngörülebilirliği geliştirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz. Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş iş gücü, yüksek iç pazar potansiyeli ile dinamik ve rekabetçi özel sektörünün de yardımıyla salgın sonrasının en önemli alternatif üretim merkezi olacak. Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, veri madenciliği, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojileri gibi bazı alanları ‘öncelikli kritik teknolojik alanlar’ olarak belirledik” açıklamasında bulundu. DHA

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