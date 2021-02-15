Fuhuş operasyonu! 9 kişiye 9 bin TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8 ile 14 Şubat 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 731 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 2 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 9 kişiye 9 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Bir evin ise umuma açık yer haline getirilmesinden dolayı zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı ve ikamette bulunan 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten dolayı 5 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Corona virüsü tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 580 TL idari para cezası uyguladı.

Polis ekipleri corona virüsü tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 229 işyeri denetlendi.

Denetimlerde 783 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 3 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 2 bin 580 TL idari para cezası uygulandı. İHA

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