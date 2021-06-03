Fuhuş operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 ülkeden 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri saptanan 31 kişi yakalanarak göz altına alınmıştı.

21 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında taksi şoförü, pansiyon işletmecisi, kaptan ve minibüs şoförlerinin bulunduğu 21 kişi bugün Bodrum'da adliyeye sevk edildi. 10 kişinin sorgulamasının devam ettiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda otel, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda suç unsuru olarak kullanılan 8 sim kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah diye tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirilmişti.

TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ VAADİ İLE GETİRİLDİLER

Polisin yaptığı operasyonda yabancı uyruklu kadınların turizm sektöründe garson, rehber, önbüro elemanı, çocuk bakıcısı olarak getirildikleri ancak pasaportlarına el konulduktan sonra fuhuşa zorlandıkları ve şiddet uygulandığı belirtildi. Operasyonlarda yakalanan kadınlar yurtlarına gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.