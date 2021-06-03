Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fuhuş operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile 5 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 farklı ülkeden 50 kadını turizm sektöründe iş vaadiyle kandırarak fuhuşa sürüklediklerini iddia edilen ve yakalanan 31 kişiden 21'i  bugün adliyeye sevk edildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 16:48, 03/06/2021
HaberlerGündem
Fuhuş operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde  düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 ülkeden 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri saptanan 31 kişi yakalanarak göz altına alınmıştı.

21 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında taksi şoförü, pansiyon işletmecisi, kaptan ve minibüs şoförlerinin bulunduğu 21 kişi bugün Bodrum'da adliyeye sevk edildi. 10 kişinin sorgulamasının devam ettiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda otel, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda suç unsuru olarak kullanılan 8 sim kart, 3 bilgisayar,  71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah diye tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirilmişti.

TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ VAADİ İLE GETİRİLDİLER

Polisin yaptığı operasyonda yabancı uyruklu kadınların turizm sektöründe garson, rehber, önbüro elemanı, çocuk bakıcısı olarak getirildikleri ancak pasaportlarına el konulduktan sonra fuhuşa zorlandıkları ve şiddet uygulandığı belirtildi. Operasyonlarda yakalanan kadınlar yurtlarına gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.