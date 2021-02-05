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Gabon’dan getirilen üç FETÖ sanığına örgüt üyeliğinden hapis cezası

FETÖ/PDY'nin Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'Uluslararası casusluk' suçlarından haklarında dava açılan üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Güncellenme: 18:36, 05/02/2021
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Gabon’dan getirilen üç FETÖ sanığına örgüt üyeliğinden hapis cezası

Mahkeme,  sanıkları “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar ile tutuksuz sanık Adnan Demirönal katıldı.

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan Osman Özpınar’a 10 yıl,  İbrahim Akbaş’a  da 8 yıl 9 ay ve Adnan Demirönal ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, “Uluslararası casusluk” suçu yönünden de suçun sabit olmaması gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, MİT’in operasyonuyla Nisan 2018’de Gabon’dan Türkiye’ye getirilen sanıklar Adnan Demironal, İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar’ın  “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 10 yıldan 22,5 yıla kadar ve “Uluslararası casusluk” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. DHA

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