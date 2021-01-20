Galeriye girip iki lüks otomobil ve para doluyu kasayı çaldılar

Olay dün sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan bir oto galeride gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne siyah renkte bir otomobille gelen kimliği belirsiz 4 kişi, alarm sistemini devre dışı bıraktı, tornavida ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi. Şüpheliler, yaklaşık 5 milyon değerindeki 2 lüks otomobilin yedek anahtarını aldıktan sonra, çelik kasayı da birinin bagajına koyarak kayıplara karıştılar.

İş yeri sahipleri sabah geldiklerinde 2 otomobilin ve çelik kasanın çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin çaldığı iki araçtan beyaz renkte olanının kaçırılışı yer alıyor.

TORNAVİDAYLA PARÇALAYARAK KAPIMIZI AÇIYORLAR

Yaşanan hırsızlığı anlatan galeri çalışanı, Olay 05.20 sıralarında gerçekleşiyor. 4 kişi siyah bir otomobille geliyor. İlk önce tornavidayla parçalayarak kapımızı açıyorlar. Burada lüks bir aracımız vardı onu ve dışarıdaki başka bir aracı alıyorlar. Kasamızda yüklü miktarda para vardı, kasayı da alıyorlar. Alarmı devre dışı bırakıyorlar. Devre dışı bıraktıktan sonra da rahatlıkla çalışıyorlar içeride. diye konuştu. (DHA)

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