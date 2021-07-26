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Gamze’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ankara'da iş görüşmesi için buluştuğu 3 kişi tarafından zorla götürüldüğü otel odasında cinsel istismara uğrayan ve sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden 'düştüğü' iddia edilen lise öğrencisi Gamze Açar, olayı ile ilgili iddianame tamamlandı. Olayın ardından tutuklanan 5 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı

Güncellenme: 16:15, 26/07/2021
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Gamze’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, internette gördüğü iş ilanı için buluştuğu 5 kişi tarafından Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürüldü.  Açar,  ertesi gün sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden iddiaya göre ‘düşerek' hayatını kaybetti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, iddianamede şüpheliler R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G. hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri “kişiyi hurriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme” suçlarından cezalandırılma talebinde bulundu.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hitaben düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:14,