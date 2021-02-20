Türkiye Gara dağında, 16 şehit vermemizi tartışıyor. Ömrü Kuzey Irak ve Türkiye topraklarındaki operasyonlarla geçen, Bolu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapmış olan emekli general, “Bu tür operasyonlar için zaman verilmez. En büyük yanlış bana göre budur” dedi. Güvenlik nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen, Gara'ya ilk kez 1995 Çelik Harekatı sırasında giden emekli general, “Ömründe Gara bölgesine adım bile atmamış olan bazı emekli askerlerin Gara'yı anlatması gibi yanlış olamaz” dedi. Komutan, şunları söyledi:

TANKLA TOPLA OLMAZ

“Gara'nın karayolu bağlantısı yok. Sağı-solu açık. Burada bir kurtarma operasyonu yapılabilmesi için çok gizli hareket edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, harekatı gerçekleştirecek uygulayıcı birlik komutanı dışında kimsenin bilmemesi gerekir. Buraya gidecek ekibin kalabalık olmasına gerek yok. İki-üç tim tim yeterli. Operasyonu yapacak olanların gündüzleri hiç görülmemesi, görüntü vermemesi, geceleri ise uçarcasına hedefe doğru yaklaşması gerekir. Çok gizli hareket edilecek, gündüz yatacak, gece uçacaksın. Terörle mücadele etmek isteyenler, hava kuvvetleri ile tankla, topla başarılı olamazlar. Özellikle kurtarma operasyonlarında, teröristlerin de uyumadığı bilinmeli. Harekatın özü gizliliktir. Timlerde inisiyatif vardır. Harekatın özünde zaman mevhumu yoktur. Yani şu gün operasyon yapılır, bugün yapılır gibi tarih verilmez, zaman mevhumu yoktur. Gara gibi operasyonlar için zaman verilmez. Yanlış olan bu. Buraya gitmek istiyorsan yerel kıyafetli, bölge halkı gibi olacak, bunun için eğitilmiş, yöre dilini de kullanmak gerekecek.”

TERÖRİST GİBİ YAŞAYACAKSIN

“Burası Kandil değil. PKK'nın harekat merkezi değil. Gara, zaman zaman gizlendikleri, malzeme gizledikleri çok emniyetli, giriş-çıkışı kısıtlı olduğu için oraya gelecek kişiler için de tehlikeli olan bir yer. Böyle bir yerde kaçırdıkları askerlerimizi, polislerimizi saklarlar. Kimse buraya ulaşamasın, ulaşan da sıkıntı yaşasın isterler. Terörle mücadele etmek isteyen devletler, terörle mücadele edecek timlerine teröristler gibi dağda yaşamasını öğretmek zorunda.”