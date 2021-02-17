Gara şehitleri için ‘esir’ denmesi siyasetin gündemine oturdu

PKK terör örgütü tarafından beş, altı sene önce kaçırılan 13 asker, polis ve görevlinin şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Rize il kongresinde şehitler için sık sık ‘esir' ifadesini kullanması siyaset gündeminde tartışma ve eleştiri konusu oldu.

Erdoğan, 15 Şubat'ta Rize'de gerçekleştirdiği konuşmasının farklı bölümlerinde ‘esir' ifadesini şu şekilde kullandı:

“BU KARDEŞLERİMİZ TERÖRİSTLERİN ELLERİNDE ESİRDİ”

“Öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı beş ay, bir kısmı altı ay bu teröristlerin ellerinde esirdi.”

“BU SÜRE ESNASINDA ESİRLERİ MAĞARADA İYİCE KÖŞE NOKTAYA SIKIŞTIRARAK…”

“Yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta, ‘bütün inlerine gireceğiz' demiştik ya, ‘mağaralarına gireceğiz' demiştik ya 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Tabi bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi, ki şimdi Meclis'te bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım bunun bütün detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler.”

“BEŞ, ALTI SENE ÖNCE KAÇIRILDILAR ESİR OLARAK BU ALÇAKLARIN ELİNDE KALDILAR”

Gara şehidi Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler'le görüşme sesini salona vererek telefonla görüştükten sonra, “Bu kardeşimiz Uzman Çavuştu. Beş sene, altı sene önce maalesef kaçırdılar ve bu süre içerisinde esir olarak bu alçakların elinde kaldı. Son operasyonumuzda neticeyi alamadık ve o da şehitler zincirine ilave oldu.”

BAHÇELİ GARA ŞEHİTLERİ İÇİN ‘KAÇIRILAN' İFADESİNİ KULLANDI

Ardından 16 Şubat'ta partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Gara şehitleri için konuşmasında büyük bir kısım ayırdı. 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın geçtiğimiz Cumartesi günü tamamlandığını belirten Bahçeli, “PKK/KCK ve diğer terör örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğimizi emniyete almak, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbari bilgileri teyit etmekle birlikte gerekli müdahalede bulunmak masadıyla Gara harekatı planlanmıştır” dedi.

“ESİR DEMEK HALKIN AĞZI DEĞİL; HIYANETİN, HÜSRANIN, HUSUMETİN AĞZIDIR”

Halk TV internet sitesinin “Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu”, “PKK'nın öldürdüğü 13 esirle ilgili kimlik tespitleri başladı” şeklindeki haber paylaşımlarını örnek göstererek ‘esir' kelimesine sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, “Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına ‘esir' demek halkın ağzı değil; hıyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ALIKONMUŞ EVLATLARIMIZA ESİR DİYEMEZ”

Partisinin grup toplantısında ‘esir' ifadesini kullanan Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, “Bu olayların ardından özellikle devleti idare edenlerin her sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Devleti idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza ‘esir' diyemez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı alıkonmuş, kaçırılmış evlatlarımıza esir diyemez. Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için ‘esir' kelimesini kullanamaz” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE SAVAŞMIYOR, TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR”

“Siz hiç yabancı devlet görevlilerinin, İsrail'in, Amerika'nın, başka ülkelerin kaçırılan vatandaşları için esir dediğini duydunuz mu?” diye soran Akşener, “Ciddiyet sahibi görevlilerden bunu duyamazsınız. Çünkü bunun bir sebebi vardır. Esir, savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor, Türkiye terörle mücadele ediyor. Buradan sayın Erdoğan'ı şiddetle uyarıyorum. Şuursuz şuursuz, keyfine göre söylediğin her söz ileride karşımıza çıkar ve senin iş bilmezliğinin faturasını bu aziz millet öder. İşini ciddi yapacaksın, ağzından çıkana dikkat edeceksin” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ’YE ÇAĞRI

TBMM'de bir basın açıklaması düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'nin ‘esir' ifadesi için direkt olarak Erdoğan'ı eleştirmek yerine Halk TV internet sitesinin paylaşımı üzerinden eleştirisini dile getirmesine tepki gösterdi.

Özel, “Ağzına geleni söylüyor, eleştiriyor. ‘Esir' denmezmiş… Halk TV sana söylüyorum Erdoğan'ım sen anla… Bir gün önce Erdoğan konuşmasında 5 yerde esir diyor mu? Devlet Bahçeli bir şey söyleyecekse, madem ki ‘millet bizi denge ve denetleme için görevlendirdi' ‘muhalefet partisiyiz' diyordu bu dönemin başında. Yani ‘iktidarın küçük ortağı' lafından rahatsız oluyordu. ‘Denge, denetlemeden sorumlu muhalefet partisiyiz' diyordu. Muhalefet partisiyken dön o zaman; ‘esir lafını doğru bulmuyorum sayın Erdoğan' de. Bunu Halk TV (internet sitesi sosyal medya paylaşımı) üzerinden yapma” dedi.

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