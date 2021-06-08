‘Gasp edildim’ yalanı çelişkili ifadesiyle ortaya çıktı

Polisi harekete geçiren olay Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre; Bursa'daki bir nakliye firmasının mutemet görevlisi Musa T., firmanın alacaklarını toplamak için Laleli'ye gitti. Musa T. , 70 bin dolar ve 60 bin lira para topladı. İddiaya göre, Musa T., Fatih, Aksaray'dayken gasp edildiğini öne sürdü. Üzerindeki paraların gaspçılar tarafından alındığını söyleyen Musa T. emniyete 3 Haziran'da giderek şikayetçi oldu.

ÇELİŞKİLİ İFADE

Musa T. şikayetinde olayın 2 Haziran'da olduğunu söylerken, olaydan sonra oğluyla hastaneye gittiğini öne sürdü. Daha sonra ise oğlunun yanında olmadığını iddia etti. Musa T.'nin ifadesindeki çelişki polisleri şüphelendirdi. Hastaneye bilinci kapalı gittiğini söyleyen Musa T.'yle ilgili 112 ekipleriyle de görüşme yapıldı. Musa T.'nin bilinci açık olduğu anlaşıldı.

OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Polisin derinlemesine sorguladığı Musa T., bir süre sonra itirafta bulunmak zorunda kaldı. İddiaya göre Musa T.; şirkete ait parayı almak için 2 arkadaşı ile plan yaptı. Kendisine gasp edilmiş süsü vererek oğlunu yanına çağırdı. Parayı oğluna vererek eve gitmesini söyledi. Daha sonra ise hastaneye giderek rapor almak istedi. Ancak hastaneden rapor alamadı.

PARA EVİNDE BULUNDU

Rapor alamayınca emniyete şikayete gitti. Ancak ifadesindeki tutarsızlık ve polisin dikkati oyunu bozdu. Musa T. oğlu Mehmet T. ve sahte gasp oyununun planlayıcıları olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şirkete ait para Musa T.'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, “Güveni Kötüye Kullanma” ile “Suç Uydurma” suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.