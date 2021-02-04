Gaspçılar tutuklandı, ‘Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi’ dedi

Olay, 25 Ocak’ta, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 23.00 sıralarında 3 şüpheli, işten çıkıp, evine giden M.M.’yi (30) durdurdu.

Şüpheliler, M.M.’yi bıçak göstererek, tehdit edip, 2 bin 500 lirasını ve cep telefonunu gasbetti. Bıçak taşıyan şüpheliler, saat 01.00 sıralarında ise bu kez işten eve dönen S.A.Y.’yi durdurarak, 300 lirasını ve cep telefonunu gasbetti.

Mağdur 2 kişi, polise giderek, durumu anlatıp, şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şikayetin ardından gasp şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bölgede ise cep telefonu satışı yapılan iş yerleriyle temasa geçilip, son günlerde telefon satan kişilerin kimlikleri tek tek incelendi.

Çalışmanın ardından çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen ve yakın zamanda telefon satan Necip Fazıl Özcoplan, Durmuş Serin ve Veli Gökmenoğlu, şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyip, ‘Biz kimsenin parasını gasbetmedik. Onlar bize verdi’ dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)