Gazeteci Bülent Kılıç’la ilgili emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* 26.06.2021 tarihinde LGBT'li gruplarca İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında planlanan yasa dışı gösteri ve yürüyüşle ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığınca (1) günlük yasaklama kararı alınmıştır. Söz konusu karara uymayarak yürüyüş yapmakta ısrar eden LGBT'li gruplar görevlilerimizce defaatle uyarılmışlardır.

* Ancak; yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından (46) şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SERBEST KALDI

* Yasadışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef Basın mensubu Bülent KILIÇ'ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personellerden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.