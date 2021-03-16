Gazeteci Hakan Aygün’e hapis cezası: AYM ‘hak ihlali’ demişti

Gazeteci Hakan Aygün, corona virüsü salgını dolayısıyla açılan bağış kampanyasını eleştirmiş, hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp bir ay tutuklu kalmıştı.

Aygün, haksız tutukluluk yaşadığını belirterek AYM’ye başvuruda bulunmuştu. Yargılaması süreci devam ederken AYM, Hakan Aygün'ün tutuklu kalmasında ‘hak ihlali' olduğuna karar verdi.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün davayı karara bağladı. Aygün'ün “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraatine karar veren mahkeme, Aygün'ü, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” iddiasıyla suçlu buldu.

7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararı değerlendiren Aygün, “Anayasa mahkemesi kararı ve iban ayeti tweetini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası olarak 7 ay 15 gün verildi, hükümün uygulanması geri bırakıldı. İtiraz yolu açık, sonu belli AYM, olmazsa AİHM'den döner” ifadesinde bulundu.