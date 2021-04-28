Gazeteci Taha Akyol’u dolandıranlara bir dava daha

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli getirilirken, tutuklu sanık Halil Beyret, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekilerin katılmadığı duruşmaya, müşteki avukatları da mazeret dilekçesi sunarak gelmedi.

Mahkeme, tüm sanıklar hakkında Taha Akyol’a yönelik ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan yeni bir iddianame hazırlandığını belirterek, iddianamenin mahkemeye gönderildiğini ve kabul edildiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti 12 Şubat 2021 tarihinde, açılan yeni davanın mevcut davayla birleştirilmesine karar verildiğini belirtti.

“PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI”

Mahkemede daha önce savunması alınmayan tutuklu sanık Ersin Deli, “Büyük bir hata yaptığımı biliyorum. Pişmanım. Çok çok özür diliyorum. Parayı polislere teslim ettim ve zararı giderdim. Diğer sanık Engin Kaya parayı bana bırakmıştı, ben de Küçükçekmece’deki bir kahvehanenin havalandırma boşluğuna koymuştum. Polislere yerini söyledim ve teslim ettim. Beni, Kemal isimli bir arkadaşım parayı almaya yönlendirdi. Parayı almaya Engin Kaya ile birlikte gittik. Ben uzakta durdum” dedi.

Mahkeme başkanının, bu suçu neden işlediğine yönelik sorusuna ise Deli, verdiği cevapta, “Paraya ihtiyacımız vardı. Sıkıntı içindeydik. Engin Kaya aradı Şişli’ye gittik. Para dolu poşeti Engin aldı, ben de arkasından gittim. Taksiye binip Küçükçekmece’ye geçtik” ifadelerini kullandı.

“ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINSIN”

Sanık Ersin Deli'nin avukatı mahkemede söz alarak, ‘Müvekkilim tüm parayı teslim etmiştir. Müştekiler de şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Müvekkilim hakkında pişmanlık hükümlerinin göz önüne alınmasını talep ederim” dedi.

Birleşen dava yönünden savunması alınan diğer tutuklu sanık Engin Kaya, yaptığına pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Halil Beyret ise suçlamalarla bir ilgisinin olmadığını belirterek beraatını istedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, gözaltı işlemini yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 2 polisin tanık olarak dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların birlikte suç işleme kastıyla hareket ederek ‘Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirtiliyor. Suçu teşekkül halinde işleyen sanıkların bu suçtan 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede suç zararının iadesi ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedilirken, sanıklar hakkında 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Sanıklar hakkında, ‘Niletlikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan açılan ve bu dava ile birleştirilen davada ise tüm sanıklar için 2 buçuk yıla kadar hapis talep edildi.