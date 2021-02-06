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Gazeteciler yaşanan elektrik kesintisine böyle dikkat çekti

Sakarya'da yayın yapan yerel televizyonda gazeteciler, kentte çok sık kesilen elektrik kesintilerini gündeme getirmek için yayını mum ışıkları altında gerçekleştirdi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 17:37, 06/02/2021
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Gazeteciler yaşanan elektrik kesintisine böyle dikkat çekti

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ’ın çok sık elektrik kesintileri yaparak vatandaşı kış aylarında mağdur ettiği ileri sürüldü. Kış aylarında kesilen elektrikler doğalgazların çalışmaması, ev ile iş yerlerinde insanların karanlık ve soğukta kalmasına sebep oldu.

MUM IŞIĞI ALTINDA YAYIN

Sakarya’da yayın yapan bir televizyon kanalı ise elektrik kesintilerine çözüm bulamayan SEDAŞ’a tepki gösterdi. Gazeteciler, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti göstermek için ilginç bir yönteme imza attı ve programı mum ışığında sundu.

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