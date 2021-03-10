Gazi dededen piyango gibi miras, 97 yıl sonra öğrendiler

Beyağaç'ta yaşayan Akar kardeşler Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Tebligatta, çiftçilik yapan 6 kardeşin mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesindeki içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarlayı kamulaştırma kararı bulunuyordu.

DEDE SAVAŞA GİTTİ BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler ve onların çocukları işin peşine düşünce gerçeği öğrendi. Akar kardeşlerin dedeleri Hüseyin Akar, 1. Dünya Savaşı’na katıldı ancak bir daha geri dönmedi. Babaanne ve başka kardeşi bulunmayan babalarından dedelerinin savaşta şehit düştüğü kendilerine anlatılan Akar kardeşler, gerçeğin böyle olmadığını 97 yıl sonra anladı.

Çünkü sanıldığı kadarıyla Suriye-Filistin cephesine savaşmaya giden dede Hüseyin Akar, savaş bitince bir daha geri dönmeyerek Mersin'in Anamur ilçesine yerleşmiş ve burada evlenmişti. Akar kardeşler, dedeleri Hüseyin Akar'ın Anamur'da mülk sahibi olduğu ve çiftçilik yaparken 1917 yılında Anamur'da öldüğünü öğrendi.

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ, MAHKEME ONAYLADI

Ailenin Avukatı Savaş Honluk'un, Mersin Adliyesi, nüfus müdürlüğü ve tapu müdürlüğünde yaptığı araştırma ve bilirkişi incelemesinde, Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden Denizli'deki oğlu İbrahim Akar olduğu belirlendi. İncelemeler sonrasında Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada İbrahim Akar'ın, 97 yıl önce hayatını kaybeden Hüseyin Akar'ın tek mirasçısı olduğu kararı çıktı. Kararın ardından merhum İbrahim Akar'ın Beyağaç'taki 6 çocuğu mirasta hak sahibi oldu.

Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren Kazım Gonca’nın çocuğu Samim Gonca ile İsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve dedelerinden kalan mirasa kavuşmayı bekliyor.

“ÇOK ŞAŞKINIZ”

Mirasçılardan Samim Gonca, DSi'den gelen telefonla hayatlarının şokunu yaşardıklarını söyledi. Duruma çok şaşırdıklarını belirten Gonca, “Biz dedemizin Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olduğunu sanıyorduk, çünkü savaşa gidip geri dönmemiş. Ancak gelen tebligatın ardından dedemin Mersin'e döndüğünü öğrendik. Kendisi orada evlenmiş hayatını devam ettirmiş ve 1917 yılında vefat etmiş. Bize dedemden kalan tarlanın kamulaştırılacağını söylediler. Avukatımız Savaş Honluk ile yaptığımız araştırmada gerçekten mirasçı olduğumuzu öğrendik. Mahkeme kararıyla da bu tescillendi. Kardeşlerim ve ben ailecek çok şaşkınız” diye konuştu. Öte yandan Hüseyin Akar'ın Mersin'de de evlendiği, ancak orada çocuğunun olmadığı öğrenildi.