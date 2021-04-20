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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 81 öğretim üyesi alınacak.

Güncellenme: 12:12, 20/04/2021
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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Gazi Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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