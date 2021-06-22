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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi S plaka kiralaması yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak.

Güncellenme: 13:09, 22/06/2021
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi S plaka kiralaması yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 108 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edebilecekler.

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