Haberler - Gündem

Gaziantep’te boya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor

Gaziantep'te, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gaziantep’te boya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor

3’üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan boya fabrikasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin de bulunduğu yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. DHA

Karacasu'da zeytinlik yangını! Alevler ormanı tehdit ediyor İlginizi Çekebilir Karacasu'da zeytinlik yangını! Alevler ormanı tehdit ediyor