Gaziliğin oranı yüzdesi olur mu?

Gazi sayılmayan terör mağdurları için MHP de harekete geçti ve kanun teklifi hazırladı. MHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, mevzuattaki malulen emeklilik oranının, büyük mağduriyete yol açtığını belirterek, “Terörle mücadele esnasında yaralanan bir kardeşimiz, TSK'nın sağlık yönetmeliği gerekçe gösterilerek maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğundan dolayı gazi sayılmıyor” dedi.

MERMİ İLE YAŞIYORLAR

Yönter, TBMM'de tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu kardeşlerimiz vatan millet için bu hale geldiler. Gazilik için yüzdesine, derecesine, oranına mı bakacağız? Bizim vicdanımız sızlıyor, bundan rahatsızız. Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var. Her iki gaziden biri mermi, dört gaziden biri mayın ve el yapımı patlayıcı, beş gaziden biri de el bombası nedeniyle yaralandı. Bazı gazilerimiz vücudunda mermi ile yaşıyor. Ama gazi sayılmıyorlar. Allah şahidimiz olsun MHP olarak biz 20 bin kahramanımızın yanında olacağız. Haklı davanın takipçisiyiz. Gazilik manevi bir unvan, 20 bin kahramana gazilik unvanını vermekle mükellefiz. Gazinin oran yüzdesi mi olur? Yüzde 39 yaralı olan gazi sayılmayacak, yüzde 41 yaralanan gazi sayılacak.” Aynı konuyu Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de gündeme getirmişti.