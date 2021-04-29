Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 31.05.2021 – 04.06.2021 tarihleri arasında saat 16.00'a kadar şahsen başvuruda bulunabilecek.

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