Geç gelen adalet… Öldükten 3 gün sonra karar geldi

Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın Belediye Başkanlığı dönemlerinde Belediyede uzun yıllar Basın Danışmanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yapan Şenol Kocatepe, 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen Mustafa Demir tarafından kent merkezine en uzak ilçelerden biri olan Vezirköprü’ye eğitmen olarak görevlendirildi. Samsun’da bir dönem çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı, TV programcılığı yapan Kocatepe, sağlık sorunlarını olduğunu belirterek görevlendirilmeye karşı çıktı.

DAVA DEVAM EDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Vezirköprü ilçesine eğitmen olarak görevlendirilen Şenol Kocatepe, daha öncede kalp krizi geçirdiğini, kalbine 5 adet stent takılı olduğunu ve ağır özürlü olan babasına bakacak kimsenin olmadığını gerekçe göstererek, yapılan bu görevlendirmenin iptali için Samsun 2’inci İdare Mahkemesine açtı. Ancak dava devam ederken, Kocatepe anjiyo olmak için hastaneye yattı. 19 Ocak günü yapılan anjiyo işlemi sırasında pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. 3 gün sonra da İdare Mahkemesi kararını verdi.

GÖREVLENDİRME İPTAL EDİLDİ

Samsun 2’inci İdare Mahkemesi 22 Ocak’ta verdiği kararda, “Olayda, davacının İngilizce öğretmenliği bölümü mezunu olduğu görülmekle; Mahkememizce yapılan ara kararlar ile davalı idarece davacının kadro-unvanına uygun olarak Vezirköprü ilçesinde nasıl bir ihtiyaç olduğunun, davacı aracılığıyla Vezirköprü Şubesindeki hangi eğitim ihtiyacının karşılanacağı ve hizmetinden ne yönde faydalanılacağı hususları sorulmasına karşın, davalı idarece davacının Vezirköprü’de görevlendirilmesini sorunlu veya gerekli kılan sebeplerin somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı görüldüğünden, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, dava konusu işlemin görev yeri belirlemeye ilişkin olduğu, Vezirköprü ilçesi ile Samsun il merkezi arasındaki uzaklık da dikkate alındığında, hukuka aykırılığı Mahkememiz kararı ile tespit edilen dava konusu işlemin uygulanması halinde ortaya telafisi güç ve imkansız zararın çıkabileceği değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayını Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 22.01.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi.