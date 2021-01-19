Geçmiş dönem İBB’den, AKP’li ilçe belediyelerine 350 milyonluk kıyak

İnceleme için başkanlık oluru da alındı, ancak dosyaların hepsine mülkiye müfettişleri tarafından el konuldu. Dosyaları bakanlık müfettişleri inceleyecek.

O dosyalara konu olan İBB'nin aldığı arazilerin bazıları şunlar: “Sultangazi Belediyesi'ne ait yeşil alan niteliğindeki 83 bin 864 metrekarelik parsel 2014'te 54 milyon 511 bin 600 TL'ye alındı. Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki sağlık tesis alanı niteliğindeki 2 bin metrekarelik arazi ile 50 bin metrekarelik alan 47 milyon lira bedel ile alacaklarına karşılık 2019'da satın alındı. Beykoz Belediyesi'nden 29 bin 993 metrekarelik alan için 2014'te 38 milyon 990 bin lira ödendi…”