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Geçmiş dönem İBB’den, AKP’li ilçe belediyelerine 350 milyonluk kıyak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, geçmiş dönemde İBB’nin AKP’li ilçe belediyelerinden aldığı 13 adet parselin neden alındığını incelemek üzere harekete geçmişti. Arazilerin satın alındığı yıllarda Sayıştay denetim raporlarında İBB’nin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı ortadayken AKP’li ilçe belediyelerinden toplam 350 milyon 650 bin 702 TL ödenerek alınan arazilerin hangi ihtiyaç ve gerekçeyle alındığını belirlemek için 13 dosya açıldı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 04:59, 19/01/2021
Haberler Gündem
Geçmiş dönem İBB’den, AKP’li ilçe belediyelerine 350 milyonluk kıyak

İnceleme için başkanlık oluru da alındı, ancak dosyaların hepsine mülkiye müfettişleri tarafından el konuldu. Dosyaları bakanlık müfettişleri inceleyecek.

O dosyalara konu olan İBB'nin aldığı arazilerin bazıları şunlar: “Sultangazi Belediyesi'ne ait yeşil alan niteliğindeki 83 bin 864 metrekarelik parsel 2014'te 54 milyon 511 bin 600 TL'ye alındı. Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki sağlık tesis alanı niteliğindeki 2 bin metrekarelik arazi ile 50 bin metrekarelik alan 47 milyon lira bedel ile alacaklarına karşılık 2019'da satın alındı. Beykoz Belediyesi'nden 29 bin 993 metrekarelik alan için 2014'te 38 milyon 990 bin lira ödendi…”

AKP Beykoz istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sayıştay
Yayınlanma Tarihi:05:00,