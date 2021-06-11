Geçtiğimiz yıl yürütmesi durdurulmuştu! Kızıl geyikler ihale ile vurulacak

Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlendi. İhale kapsamında kentteki 18 kızıl geyik vurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin vurulması için ihale düzenlendi. Mihalıççık ilçesi Kızılbörüklü Devlet Avlağında 3 geyik için 91 bin 800 TL, Çardak Devlet Avlağında 2 geyik için 34 bin TL, Sivrihisar ilçesi Dumluca Devlet Avlağında 4 geyik için 128 bin 800 TL, Mihalıççık ilçesi Ömerköy Devlet Avlağında 3 geyik için 113 bin 100 TL, Milalıççık ilçesi Çatacık’ta 3 geyik için 91 bin 800 TL, Saray Devlet Avlağında 1 geyik için 30 bin 200 TL, Beylikova ilçesi Sultaniye Devlet Avlağında bir geyik için 37 bin 100 TL, Alpu ilçesi Ağaçhisar Devlet Avlağında yine bir geyik için 30 bin 600 TL muhammen bedel biçildi. Eskişehir bölgesinde toplam 18 kızıl geyik için toplam 557 bin 400 lira muhammen bedel biçilmiş oldu.

İHALE 14 HAZİRAN TARİHİNDE

Eskişehir'de 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale Afyonkarahisar Kocatepe Mahallesi’ndeki Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda saat 09.30’da açık teklif usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanı bedeli olan 200 TL'yi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şubesi Döner Sermaye İşletme hesabına yatırmaları gerekiyor.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın ‘av turizmi' adı altında vurulmasına izin verilmesine tepkiler sürüyor. Eskişehir'de hayvanseverler de ihale ile geyiklerin vurulacak olmasına tepki gösteriyor.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlanmasına ilişkin ihale geçtiğimiz yıl 20 Temmuz 2020 tarihinde de yapılmak istenmişti. İhale ile Eskişehir'de yine aynı 18 kızıl geyik 513 bin TL muhammen bedelle vurulması planlanmıştı. Geyiklerin vurulacak olmasına gelen tepkiler ve İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonrası yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

18 kızıl geyiğin toplam 513 bin TL muhammen bedelle ‘av turizmi' adı altında öldürülecek olmasına gelen binlerce tepki üzerine Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan yürütmenin durdurulması amacıyla Eskişehir 1.İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı lehine Eskişehir 1.İdare Mahkemesi'ne açılan dava jet hızıyla ihale tarihinden 3 gün önce sonuçlanmış ve 1. İdare Mahkeme heyeti; dava konusu ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerir ihale dosyasının onaylı ve okunaklı bir örneğinin istenmesi, dava konusu ihalede kota olarak belirtilen av hayvanının avlanılmasına ilişkin hangi kriterler alınarak kotaya dahil edildiği, ihaleye konu olan 18 adet kızıl geyiğin avlanılmak üzere popülasyon dışına çıkartılmasına etken sebeplerin neler olduğunu, avlanmaya konu geyiklerin avlanma alanına ne şekilde salınacağı, miktarın ne şekilde belirlendiği hususlarında ayrıntılı izahat verilmesine ve buna ilişkin belgelerin istenmesine karar vermişti. Mahkeme, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdiğini açıklamıştı.

“NE ACI..”

Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı da geyik ihalesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yapıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Öğrendiğim bilgiye göre ne kadar gizlense de tekrar Eskişehir’de geyik avı var. Koskoca Eskişehir’de herkes benim dava açmamı mi bekliyor? Şartname yok, ihale bilgisi verilmiyor. Ben geçen yıl açtım yürütme durdu. İptal oldu. Geçen yıl üstüne konmaya çalışanlar bu yıl kendileri açsınlar da gerçekten bir şey yapmış olsunlar.

* Çabama karşı ucuz oyunlar beni çok rahatsız etti. Bu yeni bir ihale. 14.06.2021 tarihinde Eskişehir’de kızıl geyiklerin tekrar ihalesi olacak. İhale yeri Afyonkarahisar’dır. Eskişehir’deki 18 kızıl geyik tekrar ihalesi DKMP 5.bölgede yapılacaktır. Vurulup ölecekler ve Eskişehir’de bunu izleyecek… Ne acı.