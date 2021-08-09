Gediz Nehri’nde korkutan manzara, balıklar ölüyor

Manisa ovasını sulayan Gediz Nehri’nde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Nehirde inceleme yapan ve ölü balıklardan numune alan yetkililer ilk incelemelerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen azlığından balıkların telef olduğunu ifade etti.

İLKER KILIÇASLAN

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Murat Dağı'ndan doğan, Uşak ve Manisa'dan geçip Kemalpaşa Ovası'nda Nif Çayı'yla birleşerek İzmir'in Foça İlçesi'nden denize dökülen Gediz Nehri'nin temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar sürerken nehrin bazı bölümlerindeki kötü koku ve balık ölümleri de tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Nehrin Manisa Ovası'ndan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşanmaya başlaması tedirginlik yarattı.

“DURUM SON DERECE KÖTÜ”

Bölgede yaşayan vatandaşlar Gediz Nehri'nde toplu balık ölümlerinin yaşanmasının kendilerini korkuttuğunu ifade ettiler. Yunusemre İlçesi'ne bağlı Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz, iki gün önce balık ölümlerini fark ettiklerini ve yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

Dönem dönem ölümlerin yaşandığını dile getiren Türkyılmaz şöyle konuştu; “Balıklar ölmüş, suyun rengi değişmiş. Durum son derece kötü. Balıkların ölümü bizi çok üzdü. Geçmişte biz bu suda yüzüyorduk, balık tutuyorduk. Su pis olduğundan balıklar ölüyorlar. Bundan 20 yıl önce bu balıklar oltayla tutuluyordu. Etrafa kötü koku yayılıyor. Balık ölümlerinin nedenini yetkililer araştıracak. Buranın temizlenmesini ve balıkların berrak bir suda yaşamasını istiyoruz”

“BU YIL ÇOK FAZLA ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR”

Mahallede yaşayan İbrahim Çelebi ise nehrin çok kirli olduğunu belirterek, yaşanan kirliliğin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Bu yıl Gediz Nehri'nde balık ölümlerinin çok yaşanmaya başladığının altını çizen İbrahim Çelebi şöyle konuştu; “ “Bazı senelerde bu tür olaylar oluyordu. Ama bu sene daha fazla olmaya başladı. Acınacak bir durum var. Çok fazla ölü balık var. Gediz'in bu durumun görünce çok üzülüyoruz, kokusu da çok kötü. Şikayette bulunduk. Resmi kurumlardan gelen kişiler numune aldı, durumu kendileri de gördüler” diye konuştu.

Ölü balıkların bulunduğu Gediz Nehri'nden tarlaların sulandığını dile getiren Çelebi, yaşanan soruna çare bulunmasını istedi.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, OKSİJEN AZALDI

Yağcılar ve Muradiye mahallesi arasındaki kısımda suyun üstünde balık ölülerini gören vatandaşlar durumu Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi.

Köylülerin şikayeti ile yetkililer balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek inceleme yaptı ve ölü balıklardan numune aldı. Suda oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığı düşünülüyor.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı alanı tarayarak nehre atık deşarjı yapılıp yapılmadığını kontrol etti. İlk incelemelerde herhangi bir atık deşarjı yapılmadığı ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte oksijen azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı tespit edildi.