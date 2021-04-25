Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aşan hayatını kaybetti

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kurucular Kurulu üyemiz, emekli öğretmen, kıymetli dostum Mehmet Aşan'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

MEHMET AŞAN KİMDİR?

1957 Şırnak doğumludur. İlk, orta ve Öğretmen Okulundan sonra Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Eğitim Fakültesi Ön Lisans'tan mezun oldu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Emeklilikten sonra 8 yıl ticaret hayatı oldu. 2009 yılında Ak Parti'de siyaset hayatına başladı. 6 yıl Şırnak Ak Parti İl başkan Yardımcılığı ve 3 yıl Şırnak Ak Parti İl Başkanlığı yaptı. 2019 yılında Ak Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi Kurucular Kurulunda yer aldı. Gelecek partisi Genel Merkez Disiplin Kurulunda asil üye olarak görev aldı.