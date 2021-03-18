Gelecek Partisi’nde toplu istifa kararı

Gelecek Partisi Bodrum İlçe Başkanı Albuz Altıok bugün akşam yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Bodrum Teşkilatından kendisi dahil 12 yönetim kurulu üyesinin istifasını duyurdu. Altıok, “Gördüğümüz lüzum üzerine görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız” dedi.
“ANLAŞAMADIK”
Altıok SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ben inşaatçıyım. Memleketime Bodrum' a hizmet etmek için arkadaşlarımla yola çıktık. Ancak partinin il başkanlığı ve yönetimi ile anlaşamadık, sorunları çözer miyiz diyerek sabrettik, bekledik olmadı. Bugün itibarıyla hem partimizden hem de partimizdeki görevlerimizden istifa ettik” dedi.
İSTİFA EDEN İSİMLER:
Bodrum İlçe Başkanı : Albuz ALTIOK
İdari ve Mali İşl.Başkanı : Sait ÖZDEMİR
Teşkilat Başkanı : Şerif TURGUT
Seçim ve Hukuk İşler Başkanı : Hanifi AKDEMİR
Siyasi İşler Başkanı : Erdem ÇİFTÇİ
Sivil Toplum ve Halkla İliş. Bşk. : Sefa TOMAY
Sosyal Politikalar Başkanı : Nihat GÜMÜŞAY
İnsan Hakları Başkanı : İsmet BAYSAL
Parti İçi Eğitim Başkanı : Emre GÜLTEKİN
Diş ilişkiler Başkanı : İbret TEKKE
Araş.Geliş.ve Bilişim Bşk :Fikret ÖZER
Gençlik Kolları Başkanı :Soner ÖZER