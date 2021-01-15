Gelecek Partisi’nden Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrı

Gelecek Partisi, partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a ve Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na bugün yapılan saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“SİYASETÇİLER DOĞRUDAN SALDIRILAR İLE TEHDİT EDİLMEKTEDİR”

Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırıları ‘gözdağı’ olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Bu saldırı göstermiştir ki siyaset alanı kaba güç ile daraltılmak istenmekte ve siyasetçiler doğrudan saldırılar ile tehdit edilmektedir” denildi.

“TÜRKİYE, İKTİDARIN BİR ORTAĞININ MAFYA OLDUĞU ÜLKE DEĞİLDİR”

Gelecek Partisi'nin her türlü vesayetin ve antidemokratik davranışların karşında olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Avrupa Birliği yolunda reform yapmak istediğini sürekli iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümetine çağrımız şudur; siyasetçilere ve basın mensuplarına saldıran failleri ve onlara talimat verenleri bulun ve adalete teslim edin.

* Türkiye, iktidarın bir ortağının mafya olduğu ülke değildir, böyle olmasına da asla izin vermeyeceğiz.

“SESSİZ KALAN HER SİYASİNİN TEŞVİK EDİCİ BİR ROL ÜSTLENDİĞİNİ BİLMESİNİ İSTERİZ”

Açıklama şu sözlerle devam etti:

* Siyasi parti yöneticilerinin bu saldırılar karşısında gösterdikleri dayanışmaya teşekkür ediyoruz.

* Gerek telefonla arayarak gerekse sosyal medya üzerinden saldırıyı kınayan tüm duyarlı siyasetçilere ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

* Başta sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da açıklama yapmasını, saldırıyı kınamalarını ve saldırganları yakalamalarını bekliyoruz.

* Bu saldırı karşısında sessiz kalan her siyasi yetkilinin zımnen bu saldırıya destek verdiğini ve ileride olabilecek siyasi terör saldırılarını da teşvik edici bir rol üstlendiklerinin bilinmesini isteriz.

“ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Demokrasinin bir iklim olduğunu, özgür ifade ve iktidar olmak için siyaset yapmanın ise bunun vazgeçilmez bir şartı olduğunu belirten parti, şu ifadeleri kullandı:

* Görüyoruz ki bu iklimi zehirlemek ve bizleri nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlık odaklar var.

* Demokrasi ikliminin zehirlenmesine milletimizin desteği, parti yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızın cesur ve kararlı duruşları ile asla izin vermeyeceğiz.

* Bu tür saldırılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.

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