Gelibolu Triatlonu iptal: Müsilaj sporcu sağlığını tehdit ediyor

Türkiye Triatlon Federasyonu 2021 Faaliyet Takvimi’nde yer alan Gelibolu Triatlonu, Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilaj nedeniyle iptal edildi.

“SPORCU SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR. ÜCRETLE İADE EDİLECEK”

Türkiye Triatlon Federasyonu’undan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Triatlon Federasyonu 2021 Faaliyet Takvimi’nde yer alan Gelibolu Triatlonu, Marmara denizini etkisi altına alan musilaj yoğunluğunun özellikle yarışmanın yapılacağı sahilde sporcu sağlığına tehdit oluşturacak oranda artması nedeniyle iptal edilmiştir. Deniz dibinde yoğunlaşan musilaj tespiti üzerine bölgede inceleme yapan yerel yönetim ve TTF ilgilileri tarafından yapılan görüşmeler neticesinde böyle bir karar almak zorunda kalındı. Yarışma için kayıt yaptıran sporculara ödemeleri hafta içi şahsi kredi kartlarına iade edilecek. Tüm camiamızın dikkatine sunar, doğaya karşı sorumluğumuzu bir kez daha hatırlatan bu ve benzeri çevre konulu olumsuz gelişmelerin bir daha yaşanmaması temennisi ile sağlıklı günler dileriz.”

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