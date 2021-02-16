Gelini ve torununa kurşun yağdırdı, serbest kaldı

Mersin'de iki oğlu ve bir arkadaşı ile içinde gelini Tuğba Tutuş ve 2 yaşındaki torununun da bulunduğu araca kurşun yağdıran kayınbaba Ellez Tutuş ve suç ortakları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların serbest kalmasına isyan eden genç kadın, “Tutuklanmaları için ölmem mi gerekiyor” diyerek isyan etti.

Olay geçtiğimiz cuma günü merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Çamlıdere Mahalle yolu üzerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Tuğba Tutuş yanına 2 yaşındaki oğlu Murat'ı da alarak kendilerine ait yayla evine gitmek üzere özel aracıyla yola çıktı. Genç kadın yayla yolunda seyir halinde iken arkadan başka bir aracın kendisini takip ettiğini fark etti.

Takip eden araç önce genç kadının kullandığı 33 ACY 276 plakalı araca çarparak kaza geçirmesini sağlamaya çalıştı. Olayı fark eden sürücü Tuğba Tutuş hemen kenarda durdu. Bu sırada takip eden araçtan iddiaya göre kayınbabası Ellez Tutuş ile kayınları Tahsin Tutuş, Hasan Tutuş ile arkadaşları Halil İbrahim Sakallı ellerinde av tüfekleri ve sopalarla inerek bir anda kurşun yağmuru altında kaldı.

“KURŞUN YAĞDIRDILAR”

Öldürüleceğini düşünen genç kadın aracı ile olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada saldırganlar içinde 2 yaşında çocuk bulunan aracı takip etti. Bu kovalamaca jandarma karakoluna kadar sürdü. Saldırganlar genç kadının jandarmaya sığınması üzerine olay yerinden kaçtı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve ‘Basit yaralama ve mala zarar verme” suçlamasından işlem yapılarak mahkemeye çıkartılan 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“ÇOCUK VAR DİYE BAĞIRDIM”

Olayın üzerine gözyaşları arasında açıklama yapan genç kadın kendi ve çocuğunun ölümden döndüğünü belirterek, “O gün evimden çıktım, yayla yoluna doğru gidiyordum, kaynım Tahsin Tutuş arabayla önüme doğru kırdı, yayla yolunda üç el ateş ettiler. Yanında Halil diye bir çocuk vardı, ikisi beraber üç el ateş ettiler.

Ondan sonra bu Çamlıdere'nin oradan dönüşten Mersin'e doğru kaçmaya çalışırken arabasıyla benim arabamın yan tarafına vurdu, ben arabamı durdurdum, “Çocuk var” diye bağırdım aşağı indiler sopalarla saldırdılar. Çocuğum araç. İçinde uyuyordu. Kayınbabam koşarak geldi tüfekle içeriye doğru yani bana doğru ateş etti, canıma kastetti. “Tekrar çocuk var” diye bağırdım o ara şoktan çıktım ben arabayı çalıştırdım, tekrar kaçmaya çalışırken arkamdan tekrar ateş ettiler öldürmeye çalıştılar beni” dedi.

“AİLE ARASINDA HUSUMET VAR”

Genç kadın ölümden kıl bayı kurtulduklarını da dile getirerek, “Bunun nedeni aile arasına bir husumet var, benimle alakalı durum yok. Eşimle birbirimizi seviyoruz, 3 yıldır evliyiz. Bu husumetin kaynağı eşimin yanında çalışan bir çocuk. İsmi Hakan eşim onu yetiştirdi, Ellez lakabını koydu. Ellez aynı zamanda kayınbabamın ismi. Ellez, tek onun ismi olacakmış, Ellez ismi kalkacakmış. Şaşkınım. O anda öleceğimi hissettim, şok oldum, ölümü hissettim.

Jandarma beni gördüğünde ‘Sen buraya kadar iyi kaçmışsın' dedi. Ben kaçarak gidiyordum yolda, sağ sol yaparak, bir elimde direksiyon bir elimde telefon, bağırıyorum, ‘Öldürüleceğim kurtarın beni' diyordum. Çocuğum çığlık attı. Tekrar yapabilirler, belki dağa kaçıracaklar, belki Özgecan gibi işkence yapacaklar. Ne kadar husumet olursa olsun erkek erkeğe oturup çözsünler. Benden ne istiyorlar, çocuğumdan ne istiyorlar ben onu anlamıyorum” ifadelerinde bulundu.

‘TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”

Genç kadının avukatı Şükran Bilgiç Mucan ise zanlıların serbest bırakılmasına bir anlam veremediklerini belirterek, şöyle dedi:

“Bu olay tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs olayıdır. Silahla, çocuğa karşı, bundan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüs söz konusu. Bu katalog suç olarak düzenlenmiştir Türk Ceza Kanunu'nda. Ve kanun hükmü gereğince kişilerin tutuklanması gerekmekteydi. Fakat gerçekten şaşkınlık içerisindeyiz. Olayın şokunu hala üzerimizden atmış değiliz. Kişilerin tutuklanması talebinde bulunacağım. İnşallah adalet yerini bulacaktır.”