Gelinin babası 4 kişiyi vurmuştu! Doktor çiftin takı kavgası bu kez mahkemede

Trabzon'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulutun; damat, babası, annesi ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladığı olay sonrası boşanma davası açan doktor Burcu Bulut Keleş (30) ile meslektaşı Ümit Keleş (30) karşılıklı tazminat talebinde bulundu. Burcu Bulut Keleş, 500 bini manevi toplam 950 bin TL, psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Ümit Keleş ise, 250 bini manevi toplam 500 bin lira tazminat talep etti.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş’in aileleri, 11 Eylül’de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül’de yeniden bir araya geldi.

Kastamonu’ndan Trabzon’a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50), çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş’i (25) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve sorgusunda, “Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara ‘altınlar kızımda kalsın’ dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim” dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.

Olayın ardından yaralı aile fertleri hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

SES KAYDINI DELİL OLARAK SUNDU

Mahkemeye dilekçe sunan doktor Ümit Keleşin, kısa süreli arkadaşlığın ardından evlenmeye karar verdiklerini ancak evlilik sonrası eşinin takındığı tavır, ailesiyle görüşmesine karışması gibi nedenlerle aralarında yaşanan tartışmaların, evliliklerini olumsuz etkilediğini söylediği belirtildi. Ümit Keleşin ayrıca olayda yaralanan ailesi tarafından cep telefonu aracılığıyla evde yaşananların kayda alındığı ses kaydını da davaya delil olarak sunduğu öğrenildi.

PLANLAMIŞLAR

Doktor Burcu Bulut Keleş ise boşanma dilekçesinde; eşinin aile baskısı nedeniyle evliliklerinin sorunlu geçtiğini belirterek, nikah aşaması ve sonrasında da eşinin ailesinin, giyim tarzı, örf ve adetlerine sürekli müdahale ettiğini öne sürdü.

Sunulan ses kaydı delilinin, hukuka aykırı ve planlı oluşturulduğunu savunan Burcu Bulut Keleş de dilekçesinde “Sürekli hem sözlü ve hem fiziksel şiddete uğruyordum. Tüm bunlara rağmen kendi ailem, bana destek oldu. Evliliği korumaya çalıştım. Ailem, Trabzona sorunları çözmek ve evlilik birliğimi sürdürmek amacıyla geldi. Amaçları yapıcı olmaktı. Öğreniyorum ki; annem babam, eve gelir gelmez onlar, ses kaydı almışlar. Bu da gösteriyor ki yapıcı düşüncelere karşı meğerse planlı olarak delil üretme çabasındalarmış. Bana ve aileme kumpas kurmuşlar” dedi.

BİRBİLERİNDEN TAZMİNAT TALEP ETTİLER

Boşanmak isteyen doktor çiftin birbirlerinden talep ettiği maddi manevi tazminat talebinin miktarı da belli oldu. Burcu Bulut Keleş, 500 bini manevi toplam 950 bin TL, tazminat talebinde bulundu. Psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Ümit Keleş ise, 250 bini manevi toplam 500 bin lira tazminat talep etti. Keleş çifti, açılan davada hakim karşına çıkacak.

SİLAHLA 10 EL ATEŞ ETMİŞ

Öte yandan hakkındaki soruşturması sürüp, tamamlanacak savcılık iddianamesi sonrası yargılanmasına başlanacak olan tutuklu emekli astsubay Basri Bulutun, olay günü kullandığı ruhsatlı tabancasıyla 10 el ateş ettiği; kurşunlardan 3ünün Hasan Keleş ve kızı Edanur Keleşe, 2si anne Meryem Keleşe, 1inin ise Ümit Keleşe isabet ettiği öğrenildi.