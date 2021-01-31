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Gelir İdaresi Başkanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda 337 personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına sözlü sınav uygulamasıyla toplamda 337 personel alınacak.

Güncellenme: 08:52, 31/01/2021
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Gelir İdaresi Başkanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda 337 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına, farklı illerde görev alacak 337 personel alınacaktır. Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.

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