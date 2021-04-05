Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29'uncu maddesinin 7'nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 sözleşmeli personel alacak.

Sözlü sınav 24 Mayıs – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

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