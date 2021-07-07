Gemerek’te yetişen ‘gilaburu’ şifa dağıtıyor

Gemerek ilçesinde su kenarlarında yetişen Gilaburu bitkisinin meyveleri olgunlaşmaya başladı. Eylül ayı sonunda hasadı yapılan meyveler salamura şeklinde saklanıp 4 mevsim meyve suyu olarak tüketiliyor.

Sivas Valiliği resmi internet sitesinden yaptığı tanıtıtmda, halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan ve uzmanlar tarafından da önerilen Gilaburu'nun oldukça faydalı bir meyve olduğu belirtti.

BİR AĞAÇ 8-10 KİLO MEYVE VERİYOR

Valilik tarafından yayınlanan bültende Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü’nün meyve hakkında verdiği bilgiler aktarıldı. Gilaburu'nun Gemerek yöresinde yetişen bir meyve olduğunu belirten Mehmet Güçlü, “Bu meyvemiz özellikle dere boylarında görülüyor. Bazı illerde de bu meyvenin yetiştiği görülmektedir ancak Gemerek Gilaburusu etli, sulu, ince kabukludur. Ağaç başına 8-10 kg meyve verir. Eylül ayı sonunda hasadı yapılır. Tadı acı olduğundan hemen tüketilmez ve salamura edilir” dedi.

C VİTAMİNİ DEPOSU VE BAĞIŞIKLILIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Gilaburunun 1-2 ay içerisinde salamura olduğunu anlatan Güçlü şu bilgileri verdi:

* Bu meyve tam bir şifa deposudur. Böbrek taşı, kisi ve kumuna iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Güçlü bir antioksidandır, bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. C vitamini kaynağı olan meyve regl ağrılarına da iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirip yüksek tansiyona da oldukça faydalıdır. Kolesterole de iyi gelmektedir.