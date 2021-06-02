Gemi kaptanı katiline tepki: Bora’nın gözleri kabusun olsun

Aralık 2019 yılında Endonezya'nın Semerang Limanı’ndan yük aldıktan sonra Hint Okyanusu’na açılan ‘İnce Karadeniz' isimli Türk gemisinde makine yağcısı olarak çalışan tutuklu sanık Ergin Aktaş, geminin 1. kaptanı Bora Ekşi'yi birçok yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen 8 mürettebatı da yaralayan sanık Aktaş’ı, Sri Lanka’da güvenlik güçleri gözaltına almıştı. Aktaş, daha sonra İstanbul'a getirilerek tutuklanmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada sanık Ergin Aktaş, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Duruşmada taraf avukatları ve gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları da hazır bulundu.

Mahkemede esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki ve mağdurların avukatları, sanığın tüm gemi personeline yönelik olarak, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

“ARKADAŞLARIMI DÜŞMAN ASKERİ OLARAK GÖRDÜM”

Esasa ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktaş, “Beni isterseniz asın ama ben doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim. Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecekler diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum. Ben o anki düşüncelerime inanıyordum. Şimdi burada düşünüyorum ve nasıl oldu diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karar açıklanmadan önceki son sözleri de sorulan tutuklu sanık Ergin Aktaş, “Gemi kaptanımı seviyordum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ergin Aktaş'ı, ölen gemi kaptanı Bora Ekşi’ye yönelik, ‘Tasarlayarak kasten öldürme' ve 4 kişiye karşı, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Aktaş'a 5 kişiye karşı ise, ‘Kasten yaralama' ve 2 kişiye karşı da ‘Silahla tehdit' suçlarından toplam 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa bu suçlardan verilen ceza yönünden hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

“HAK ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN İYİ HAL UYGULAMADIK”

Kararı okuyan mahkeme başkanı, “Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadık” dedi. Karar okunduktan sonra duruşma salonunda sanığa öfkelenen Bora Ekşi'nin kız kardeşi, “Bora'nın gözleri kabusun olsun”, “Allah seni cehennemden çıkarmasın”, “Ağabeyimin o güzel gözleri cehennemin olsun” diye bağırarak sanığa tepki gösterdi.