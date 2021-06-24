Genç kıza cinsel istismar suçlamasında ağabey ilk duruşmada serbest kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 5 yaşından bu yana ağabeyi ile babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden 18 yaşındaki genç kız geçtiğimiz Mart ayında yaşadıklarına dayanamayarak olayı güvendiği bir yakınına anlattı.

Olayın adli makamlara bildirilmesi üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada; baba ve ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın ilk duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya 2 sanık SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

AĞABEY SERBEST, BABA TUTUKLU

Duruşmada; iki sanık da suçlamaları reddetti. Mağdur genç kız, şu anda 24 yaşında olan ağabeyi ile ilgili şikayetinden vazgeçince ağabey mahkeme heyeti tarafından serbest bırakıldı. Babanın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“YILLAR SÜREN CİNSEL SALDIRI VE ŞİDDET SARMALI”

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Avukatı Evrim İnan, “Dernek olarak destek çağrısında bulunduğumuz ensest davasının ilk duruşması BKD'nin avukatlarından Av. Meltem Anayaroğlu ve Av. Evrim İnan, Muğla Barosunu temsilen Av. Cavidan Karaöz Özyiğit ve Av. Meltem Salman'ın katılımı ile gerçekleşti. Erkek egemen sistem ve onun siyasi iktidarları tarafından kutsal ve güvenli alan olarak tanımladığı evin içerisinde yıllar süren cinsel saldırı ve şiddet sarmalının bir örneğine daha tanıklık ettik” dedi. İnan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ŞİKAYET YOKSA SUÇ YOK”

*Oysa genç kadının soruşturma sürecinde ve dün mahkemedeki anlatımlarının satır aralarında ve beden dili ile ifade şeklinde, abinin de cinsel şiddet eylemlerine maruz kaldığı ve baskı altında kaldığı açıkça anlaşılmaktaydı. Kaldı ki, sanık olan abi, genç kadın ile aralarında geçenleri bizzat mahkeme huzurunda masumlaştırarak anlatmıştır.

*Dolayısıyla ifadeler birbirinden önemli derecede çelişmiştir. Mahkeme heyeti ise bir erkeği daha aklamak ve/veya kollamak pahasına ve sanığın suçunu kabul etmiş olmasına odaklanmak yerine, genç kadının şikayetini geri çektiği kısma odaklanarak, gerçeğin ortaya çıkmasına değil “şikayet yok” sözcüklerine dayanarak, abinin tahliyesine karar verdi.

*Bu da bize çocuklara dahi olsa “şikayet yoksa” (ki suç tarihlerinde o bir çocuktu) “suç’ta ceza da yoktur” ‘un en güzel örneği dün ki duruşmada tekrar sergilendi.

*Bir genç, çocuk ya da kadın için adalete erişimin zorluklarının yanı sıra, şikayet yükü ile de suça ve şiddete maruz kalanlara yüklenmesi ile nasıl cezasızlık sistemi ile karşı karşıya kaldığımızı da bu davada görmüş olduk. Soruşturma aşamasında ifade edilenleri tekrar anlatmak zorunda kalması, genç kadının maruz kaldığı şiddeti yeniden ve yeniden anlattırarak tekrar travmatize etmesini sağlamıştır.

*Bugün gördüğümüz şu ki, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini ifade etmekle beraber, şiddete maruz kalanların adalete erişimini kolaylaştırmayacakları ve bu yönde samimi ve etkin çalışmalarının olmadığını açıkça göstermektedir.”

BİZ KADINLAR BU DAVADA TARAF OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

*Mağdur genç kızın ailesinin baskısıyla ağabeyine karşı olan şikayetinden vazgeçti. Bir genç, çocuk ya da kadın için adalete erişimin zorluklarının yanı sıra, şikayet yükü ile de suça ve şiddete maruz kalanlara yüklenmesi ile nasıl cezasızlık sistemi ile karşı karşıya kaldığımızı da bu davada görmüş olduk.

*Bir diğer konu ise, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıldan fazladır “kurulamayan” Adli Görüşme Odası (AGO) nedeniyle genç kadın ve avukatı Meltem Anayaroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden şiddet alanında destek veren kadın ile sabah 06:00’da yola çıkmak zorunda bırakılarak, başka bir ilde bulunan AGO'ya gitmek zorunda kalmıştır.

*Biz kadınlar bu davayı takip etmeye, genç kadına failler tarafından yaşatılan tüm sistematik şiddet eylemlerine dair etkin cezalandırılmaları için, hukuk mücadelesinin takipçisi ve taraf olmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Duruşma 8 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

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