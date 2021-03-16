Genç kızların acımasız kavgası

Ankara’nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı’nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

Adıyaman Yeşilyurt Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup genç kız arasında tartışma çıktı. Daha sonra birbirine saldıran kızların kavgası cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Saç saça baş başa kavga eden genç kızlar vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. (İHA)