Gencinden, yaşlısına milyonlar dert küpü

Ülkede milyonlarca kişi işsizlik ve pahalılığın pençesinde hayat mücadalesi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İş arayana ekmek var, nankör, nankör bunlar” diye hedef aldığı vatandaşlar isyan etti.

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HABER: – Sevgim Begüm YAVUZ / Batuhan SERİM / Selami AYDIN / Kemal ATLAN / Latif SANSÜR / Ali Ekber ŞEN / Müslüm EVCİ / Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

Türkiye'de milyonlarca kişi eve ekmek götürememenin sıkıntısıyla boğuşurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan önceki gün Gaziantep'te işsizlikten yakınan vatandaşları hedef alıp “Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma, o yok” ifadesini kullandı. Yurdun birçok noktasında görüşlerini aldığımız işsiz vatandaşlar Erdoğan'ın sözlerini şöyle değerlendirdi: “Asıl nankör Meclis lokantasında 5 TL'ye et yiyip halkı açlığa sürükleyen ve koltuğunun sevdasında olan siyasilerdir. İnsanlar emeğinin karşılığını alamıyor. Nankör değiliz, artık kaldıramıyoruz.”

“KENDİMİZE GÜVENMEK YETMİYOR”

Hukuk fakültesi mezunu 23 yaşındaki başka bir genç içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı: “Devlette çalışmak için belirli sınavlara giriyoruz. Asla liyakat olmadığı için ne kadar kendimize güvensek, çalışsak da bir yere kadar kendi emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Öğrenciyken staj yapıyordum. Evimden 1 saat uzaklığa sadece 500 TL için gidiyordum. Yani bu durumda nasıl nankör diyebilirsiniz insanlara?”

5 yıl önce çıktığım köyüme geri döndüm

Feridun Acaroğlu: AKP'li bir belediyede çöpçü olarak çalışıyordum. AKP'li olmadığım için işi zora koştular. 6 ay önce işten atıldım. 6 aydır iş arıyorum bulamıyorum. 5 yıl önce doğru düzgün bir işte çalışmak için köyden ayrılmıştım. Şimdi geçimimi sağlayabilmek için yeniden köyüme döndüm. Artık geçici işlerle günü kurtarmaya çalışıyorum.

İş umuduyla her telefona seviniyorum

Ozan Demir: Tüm çabama rağmen iş bulamıyorum. Özel güvenlik sertifikam var. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda da kaydım var. Numarasını bilmediğim her telefon aramasına, iş umuduyla seviniyorum. Ancak artık umutlarım da bitti. Gerçek anlamda bir işsizlik var. Asgari ücretin artmasıyla şimdi iş bulmak biraz daha zorlaşacak diye düşünüyorum.

Üniversite mezunu 4 yıldır iş bulamıyor

Ömer Kömürcü: Benim yeğenim üniversiteyi bitirmesine rağmen 4 yıldır iş bulamıyor. 4 yıl okuduğu okulu boş vererek vasıfsız işçi olarak bir fabrikada veya bir esnaf yanında mı çalışması gerekiyor? O zaman 4 yıl neden okumak için uğraştı, ailesi masraf yaptı? Üniversite okumadan vasıfsız eleman olarak bir işe girseydi ve hayata mı atılsaydı?

Liyakatsizler en tepede, biz evde

Ali Bayramoğlu: Ülkenin en önde gelen kruvaziyer liman yöneticisiydim, şu an işsizim. Sırf yandaş ve yalaka olmadığımız için. Hem genel, hem yerel yönetimlerde kepazeliği ayyuka çıkanlar baş tacı. Hırsızlıktan sabıkalılar en tepelerde, bizler evimizde. Şimdi biz, nankör müyüz? Verin bari ya yerleri ya da kirlettiğiniz ülkeyi temizleyelim.

Bu ortamda halka nankör denilmesi acı

Serpil Uyar Özbek: Sigortası olmayan ev hanımıyım, tek maaşla ailesini geçinmeye çalışan ülkesini seven vatandaşım. Ülkemizde üniversite mezunu işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ne iş arayana iş, ne de aş arayana aş sağlanıyor. Nankör olduğumuzu da düşünmüyorum. En acısı da bu ortamda nankör olduğumuzun söylenmesi.