Genelge ile nereler kapandı? Kuaför ve berberler açık mı?

Corona virüs salgınında vaka sayılarında artışın devam etmesiyle birlikte yeni yasaklar getirildi. Birçok iş yeri ve kurumu ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

BERBER VE KUAFÖRLER KAPALI MI?

Kabine toplantısının ardından berberler ve kuaförler ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir resmi açıklama gelene kadar berberlerin işletmelerini çalıştırmasına devam edilmesi bekleniyor.

NERELER KAPATILDI?

6 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

– Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.