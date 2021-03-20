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Gergerlioğlu’ndan Bahçeli’ye soyadı tepkisi: Tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap geldi. Bahçeli'ye seslenen HDP'li Gergerlioğlu, "Tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:56, 20/03/2021
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Gergerlioğlu’ndan Bahçeli’ye soyadı tepkisi: Tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından geçtiğimiz hafta milletvekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında paylaşımlarda bulundu.

HDP’li vekilin soyadını ‘Gergeroğlu’ yazan Bahçeli, “TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul'da kabulüyle birlikte Gergeroğlu'nun yer yatağı ile beraber Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir” dedi.

“TWEET ATACAKSANIZ SOYADIMI ÖĞRENİN DE ATIN”

Bahçeli’nin bu açıklamasına yanıt veren Gergerlioğlu, “Uygur Türklerine yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan Yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim. Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın! Gergeroğlu değil Gergerlioğlu! İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:18:29,