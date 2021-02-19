Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Kısa sürede büyüdü

Menemen Caddesi’nde, saat 18.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Alevler, geri dönüşüm malzemeleri içindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Alevlere ilk müdahaleyi geri dönüşüm tesisi çalışanları yaparken, itfaiyeye de ihbarda bulunuldu.

Korku ve paniğe neden olan yangına gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tesiste çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA