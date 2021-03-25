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Geyiği hayvanat bahçesinden çalıp yemişlerdi! Rekor ceza…

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 şahıs tutuklanırken, suçunu itiraf eden şahıslardan birine rekor para cezası kesildi.

Güncellenme: 20:28, 25/03/2021
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Geyiği hayvanat bahçesinden çalıp yemişlerdi! Rekor ceza…

Olay, Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı.Hayvanat bahçesinde bulunan alageyik, gece saatlerinde kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakıcıların olayı fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B.(48) ekiplerce tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutulandı.

İTİRAF ETTİ REKOR CEZA YEDİ

Tutuklu bulunan şahıslardan M.B. alageyiği vurduğunu itiraf etti. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince şahsa 61 bin 370 TL para cezası kesildi. İHA

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