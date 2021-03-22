Gezi Parkı’nın devrine İstanbul halkından tepki: Gezi Parkı halkındır

Taksim Gezi Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mülkiyetinden Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülkiyet davası açacaklarını duyurmuştu. İstanbullular karara ilişkin görüşlerini paylaştı.

“TAM DA BİZ İSTANBULLUNUN OYUYLA SEÇİLEN PROJEYİ UYGULAMAK İSTERKEN…”

İBB'nin Taksim'de yaptığı sokak röportajını sosyal medyadan paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Gezi Parkı’nın tek sahibi İstanbullulardır. Tam da biz uluslararası yarışma ve yüz binlerce İstanbullunun oyuyla seçilen projeyi uygulamak isterken Gezi Parkı, şu an olmayan bir vakıf bahane edilerek İBB’den alındı. Bu kararı alanlar ne bu şehrin tarihine ne de kültürüne vakıflar” notunu düştü.

“ÜLKENİN YEŞİL ALANLARINI SİYASİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYALIM”

Ongun'un paylaştığı görüntülerde vatandaşlar devir kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Burayı vakıflara vermişler. Okudum, üzgünüm. O vakfı hiç bilmiyorum. Bilsem de taraftar değilim. Çünkü bence Büyükşehir Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Gezi Parkı'nın belediyenin koruması altında olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Gezi Parkı değil, bütün ülke hepimize ait. Ülkenin güzelliği için çalışalım. Ülkenin yeşil alanlarını siyasi bir şekilde kullanmayalım.”

“BİZİM HER ŞEYDEN EN SON HABERİMİZ OLUYOR”

“Bilmiyorum, bu ülkede zaten her şey çok fazla şeffaf değil. Bizim her şeyden en son haberimiz oluyor. Keşke böyle olmasa.”

“Halkındır Gezi Parkı.”

“100 yıldır İBB'de ise alınması komik bir olay.”

“Hiç iyi olmadı. İBB'ye geri verilmesi lazım.”

“HİÇ DUYMADIĞIMIZ BİR VAKIF NEDİR?”

“Yani İmamoğlu güzel şeyler yapacaktı, inanıyorum. Yeşillendirecekti en azından. Bu betondan biraz daha kurtulacaktık belki. Çalışmalarına izin vermiyorlar yani. İBB burayı işletiyorsa İBB'nin olması lazım değil mi? Bilmediğimiz, hiç duymadığımız bir vakıf nedir? Hiç duymadık, hiç bilmiyoruz.”

“BURADA BİR KAMU YARARI VAR MI?”

“Benim takip edebildiğim kadarıyla yaklaşık 100 senedir İBB'nin elinde burası ve şu an bu vakıf faal değil. Burada bir kamu yararı var mı?”

“Ekrem İmamoğlu'nun bu işin peşini bırakmayacağını da biliyoruz.”