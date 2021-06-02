Gezi’de yaralanmıştı, 6 yıl sonra mahkemeden yanıt geldi

Gezi Parkı eylemlerinde Aydın Aydoğan, işe gittiği sırada polisin attığı gaz fişeği kapsülünün topuğuna isabet ettiğini ve yaralanarak yüzde 43 engelli kaldığını iddia ederek İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı’na, İstanbul 3. İdare Mahkemesinde 101 bin liralık tazminat davası açmıştı.

İDARE MAHKEMESİ TAZMİNAT DAVASINI REDDETMİŞTİ

3 Temmuz 2015 tarihinde görülen davada, mahkeme, ‘Davacı Aydın Aydoğan tarafından sunulan raporlardan olayın bu nedenle olduğunun ortaya konulamadığı, bu nedenle de idareyi kusurlu kılacak bir husustan söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldığı’ gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

İdare mahkemesinin verdiği red kararının ardından Aydoğan, İdare Mahkemesi kararının bozulması talebiyle Danıştay’a başvurdu. 6 yıldır Danıştay’da bekletilen dosya geçtiğimiz günlerde onandı.

DANIŞTAY İDARE MAHKEMESİNİN KARARINI ONADI

Danıştay 10. Dairesi, “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” diyerek, Aydoğan’ın talebini reddetti.

“BENCE DANIŞTAY DA DOSYAYA HİÇ BAKMADI”

Danıştay’ın kararına ilişkin Aydın Aydoğan, şunları söyledi; “Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın savunmasını olduğu gibi hüküm olarak yazmış. Biz bu dosyaya sadece İstanbul Adliyesindeki Ceza Mahkemesine bin 700 sayfalık dosyayı gönderdik. İçinde kriminal görüntüler var, darp raporlarımız var, ambulansla götürüldüğüme dair kayıtlar var. Bakanlık, burada, ‘Orada vurulduğunu ispat edemedi, ayrıca o gün tedbirini almadığı için asli kusurlu kendisidir’ dediği için Danıştay da bence hiç dosyaya bakmamışlar. Siyasi bir karardır bu. Engelli raporlarımı sundum. Devletin verdiği yüzde 43 engelli raporu. Buna rağmen Danıştay böyle bir siyasi karar aldı. İki kelimeyle geçiştirip kapatmış” ifadelerini kullandı.