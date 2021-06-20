Girdi fiyatlarına tepki gösteren çiftçi: Üretici biterse bu ülke biter anlamıyorlar, seçimden korkuyorlar

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Isparta'daki pazar ziyareti sırasında vatandaşın sorununu dinledi. Vatandaşın gündeminde yine zamlar vardı.

3 ayda yüzde 50'den fazla zam geldiğini belirten bir çiftçi, “Üç ayda ne oldu da fiyatlar bu kadar yükseldi” diyerek derdini Babacan ile paylaştı. Girdilerine gelen zamlara tepki gösteren çiftçi, ‘'Pazarın haline bakın. 1 liraya üretiyoruz ama tüketici alamıyor. 3 ay içinde 140 TL'ye aldığımız gübre 340 TL oldu. 3 ayda ne oldu da bu fiyatlar bu kadar yükseldi? Üretici biterse bu ülke biter anlamıyorlar. Seçimden korkuyorlar'' dedi.

“KORKUYORLAR AMA ER YA DA GEÇ SEÇİM GELECEK”

Çiftçinin derdini dinleyen Babacan ise, ‘'Tarımsal üretimde sorun çok büyük. Gübre ikiye katladı, ilaç ikiye katladı. Biz problemlerin hepsini biliyoruz. Sorunları biliyoruz ancak çözüm için seçim gerek. Seçimden korkuyorlar bunu da biliyoruz ama er ya da geç gelecek. Bizim çözümlerimiz hazır. Gübrenin parasının yarısını ödeyeceğiz. Mazottaki ÖTV'yi aynen iade edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİNİN HALİNİ HERKESE TOZPEMBE GÖSTERİYORLAR AMA ÖYLE DEĞİL''

Bir başka çiftçi ise yüzlerinin gülmediğinden şikayet ederek, ‘'Çiftçiler gülmüyor. Herkese halimizi tozpembe gösteriyorlar ama öyle değil. Yüzümüz gülmüyor. Halimiz çok kötü'' sözleriyle dert yandı. Babacan ise, ‘'56 maddede tarımla ilgili neler yapacağımızı açıkladık. Eksiğimiz varsa söyleyin seçime kadar vakit var, tamamlarız. Seçimden sonra ise ilk 90 ve 360 günde neler yapacağımızı planladık. Size verdiğimiz kağıtta hepsi yazıyor. Varsa eksiğimiz söyleyin hemen tamamlarız” şeklinde konuştu.