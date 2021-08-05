Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 12 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak gerekmektedir.

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru başlıklı 5. maddesinde “Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

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