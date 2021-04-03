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Girit adasında 4.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Girit adasında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Girit adası açıkları olurken, derinliğin 18 kilometre olduğu açıklandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 10:02, 03/04/2021
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Girit adasında 4.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 09:10'da Yunanistan'ın Girit adası yakınlarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak hesaplandı. Adada yaşayanlarda korku ve panik yaratan depremin derinliği ise 18 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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