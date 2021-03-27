Girne’den Türkiye kıyıları göründü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Girne’den Toros Dağları’nın karlı görüntüsünü paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Havanın çok net ve temiz olması nedeniyle yaklaşık 100 kilometrelik mesafeden çekilen fotoğrafın netliği görenleri şaşkına çevirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, paylaşımında; “Girne'den bu sabah. Karşıda Toros'ların karlı tepeleri net gözüküyor. Hava soğuk.. İyi günler diliyorum” ifadelerini kullandı. Tatar’ın bu mesajına vatandaşlar da kendi çektiği fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi, selamlarını gönderdi.

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