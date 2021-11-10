Gitmediği hastane için SGK’dan ‘Tedavi oldunuz’ mesajı geldi

Bursa'da yaşayan işçi emeklisi 62 yaşındaki Ekrem Yaşar Dinçer, gitmediği hastanede tedavi olduğunu SGK'dan gelen mesajla öğrenince şoke oldu. 6 aydır hastane yüzü görmediğini ancak gelen mesajla şaşkına döndüğünü ifade eden Dinçer, "Telefonuma SGK'dan gelen mesajda, 'Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduğum, tedavi masrafım olan 157 TL'nin de kurum tarafından karşılandığı' yazıyordu" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da 6 aydır hastane yüzü görmeyen vatandaş, SGK’dan gönderilen bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.

“TAKİP NUMARASI VERİP ARAYACAKLARINI SÖYLEDİLER”

SGK’dan kendisine gelen bildirim ile alakasının olmadığını savunan Bursalı işçi emeklisi Ekrem Yaşar Dinçer, “Hiçbir şekilde tedavi görmedim. Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ‘ALO 170’i aradığımda bana bir takip numarası verdiler. Arayacaklarını söylediler” dedi.

“157 LİRA BENDEN KESİLECEK Mİ?”

Dinçer, “Ben özel bir sektörde işçi emeklisiyim. İnsanlar üzerinden tıbbî cihaz alınıp, satıldığını duyuyoruz. Tâbi bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Bu tür şeyler insanların midesini bulandırıyor. Bahsi geçen 157 TL ücret acaba benden kesilecek mi. Bir vatandaş olarak, sağlıkta nekadar öndeyiz, hiçbir şekilde önde değiliz” ifadelerini kullandı.

SGK’DAN GÖNDERİLEN MESAJ

Emekli vatandaş Ekrem Yaşar Dinçer’e SGK’dan gönderilen mesaj ise şöyle;

“Sn. Ekrem Yaşar Dinçer 08.10.2021 tarihinde sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (S) isimli sağlık kuruluşundan almış olduğunuz tedavi için kurulumuzca 157.18 TL karşılanmıştır. Yapılan işlem size ait değil ise Alo 170 çağrı merkezimize bildiriniz.”

İlginizi Çekebilir Hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi